Tagestreff für Obdachlose ab Frühjahr in Traglufthalle Der Tagestreff für Obdachlose zieht im Frühjahr in eine Traglufthalle in Friedrichshain. Das teilte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Mittwoch vor Ort... dpa

Berlin -Der Tagestreff für Obdachlose zieht im Frühjahr in eine Traglufthalle in Friedrichshain. Das teilte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Mittwoch vor Ort mit. Derzeit bietet er im „Hofbräu Wirtshaus“ wohnungslosen Menschen tagsüber eine Zuflucht vor der Kälte.