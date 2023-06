Taiwan beobachtet zwei russische Kriegsschiffe vor seiner Küste

Taiwan hat am Dienstag zwei russische Kriegsschiffe vor seiner Ostküste entdeckt. Daraufhin seien Schiffe und Flugzeuge zur Beobachtung entsandt und Raketensysteme an der Küste aktiviert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. Demnach fuhren die russischen Schiffe von Süden nach Norden durch die Gewässer östlich der Küste. In welcher Entfernung, teilte das Ministerium jedoch nicht mit.

Taiwan registriert fast täglich chinesische Schiffe in der Nähe seiner Gewässer. Peking betrachtet das demokratische und selbstverwaltete Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. Die Präsenz russischer Kriegsschiffe ist allerdings ungewöhnlich.

Taiwan verhängte ebenfalls Sanktionen gegen Russland

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete am Dienstag, dass Russlands „Abordnung von Kriegsschiffen der Pazifik-Flotte nach der Durchquerung des Südchinesischen Meers die Philippinische See“ erreicht habe. Die Kriegsschiffe absolvierten Aufgaben im Rahmen einer weiträumigen Meeresüberquerung, die „eine Simulation einer Seeschlacht zur Abwehr eines Raketenangriffs eines simulierten Feinds auf See“ beinhalte, berichtete Interfax.

Taiwan hat wie sein wichtigster Verbündeter USA wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt, die unter anderem den Export von Computertechnologie und Maschinenprodukten betreffen.