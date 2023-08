Taiwanesischer Chiphersteller TSMC: Halbleiter-Fabrik wird in Dresden gebaut

Der taiwanische Chipkonzern TSMC will ein Halbleiterwerk in Dresden errichten. Die Investitionssumme soll bei zehn Milliarden Euro liegen. Die Ansiedlung des Konzerns in Dresden wurde am Dienstag beschlossen. „Europa ist ein vielversprechender Ort für Halbleiterinnovationen, insbesondere im Automobil- und Industriebereich“, teilte der Konzern in einer Mitteilung vom Dienstag mit. „Wir freuen uns darauf, diese Innovationen (...) mit den Talenten in Europa zum Leben zu erwecken.“

Das Werk soll gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP gebaut werden. TSMC wird einen Anteil von 70 Prozent an dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen halten, Bosch, Infineon und NXP jeweils zehn Prozent. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt, sollen rund 2000 Arbeitsplätze am Industriestandort in Dresden entstehen.

TSMC investiert zehn Milliarden, die Bundesregierung fünf Milliarden Euro

Die Bundesregierung will den Fabrikbau mit fünf Milliarden Euro unterstützen, berichtet das Handelsblatt. Demnach soll die Finanzierung über den Klima- und Transformationsfonds (KTF) des Bundes erfolgen. Die endgültige Entscheidung über die Förderung werde noch von der EU-Kommission getroffen.

TSMC wolle laut dem Bericht statt der ursprünglichen sieben Milliarden nun circa zehn Milliarden Euro am Standort Dresden investieren. Für den Aufbau eines Halbleiter-Ökosystems in Deutschland sei die Ansiedlung von TSMC ein wichtiger Schritt. Das 1987 gegründete taiwanesische Unternehmen ist nach den Angaben Markt- und Technologieführer.

Erst im Mai hatte der deutsche Halbleiterhersteller Infineon mit dem fünf Milliarden schweren Bau einer Chipfabrik in Dresden begonnen. Mit dem Bau der Fabrik soll laut TSMC in der zweiten Jahreshälfte von 2024 begonnen werden. Die Produktion soll planmäßig Ende 2027 beginnen.

TSMC: Dresdner Chipfabrik löst Jubel in Sachsen aus

Die Ansiedlung des taiwanesischen Chipkonzerns lässt Sachsens Regierung jubeln. Die Entscheidung sei ein „großer Gewinn und eine wunderbare Nachricht für Sachsen, Deutschland und ganz Europa“, kommentierte Ministerpräsident Michael Kretschmer die Ankündigung am Dienstag. „Ich bin froh und stolz, dass der Freistaat mit seinen Standortvorteilen überzeugen konnte und mit TSMC einer der weltweit führenden Chiphersteller sein erstes europäisches Halbleiterwerk in Sachsen errichten will.“

„Der Bau einer komplett neuen Halbleiterfabrik wird Europas größtes Mikroelektronikcluster, Silicon Saxony, und den gesamten Wirtschafts- und Technologiestandort Sachsen weiter stärken und so für einen kräftigen Wachstumsschub sorgen“, erklärte Kretschmer. Nach den Worten von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wird das Halbleiterwerk die größte Einzelinvestition eines Unternehmens in Sachsen seit 1990. „Das Industrieland Sachsen schreibt mit dieser Ansiedlung seine erfolgreiche Wirtschaftsgeschichte fort und wird mit TSMC zum globalen Halbleiterstandort.“

Zugleich stärke die Investition im Herzen Europas den gesamten Kontinent, der sich unabhängiger von Chip-Importen aus den USA und Asien mache. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) bezeichnete die Ansiedlung als „Turbo-Boost“ für den Standort.