Doha - Die in Afghanistan herrschenden radikalislamischen Taliban haben für Dienstag Gespräche mit EU-Vertretern angekündigt. Das Treffen finde in Doha statt, sagte der amtierende Taliban-Außenminister Amir Chan Muttaki am Montag in der katarischen Hauptstadt.

Am Wochenende waren in Doha erstmals seit dem US-Rückzug aus Afghanistan Vertreter der USA und der Taliban persönlich zusammengekommen. Nach US-Angaben konzentrierten sich die zweitägigen Gespräche auf „Sicherheits- und Terrorismusfragen“. Weitere Schwerpunkte waren demnach die Menschenrechtslage sowie die „Beteiligung von Frauen und Mädchen an allen Aspekten der afghanischen Gesellschaft“.

Die Taliban waren im August rund 20 Jahre nach dem Einmarsch der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan wieder an die Macht gekommen. Die Islamisten bemühen sich seitdem um die internationale Anerkennung ihrer Übergangsregierung sowie um humanitäre Hilfe, um eine Hungerkatastrophe in dem von ausländischen Entwicklungsgeldern abhängigen Land zu verhindern.