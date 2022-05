Sie sollten die Ganzkörperbedeckung tragen, „da dies traditionell und respektvoll ist“: Taliban-Chef Hibatullah Achundsada hat den Frauen in Afghanistan das Tragen einer Burka in der Öffentlichkeit vorgeschrieben. Das erklärte Achundsada in einem Erlass am Samstag. Eine Burka bedeckt auch die Augen der Trägerin mit einer Art Gitter aus Stoff. Es ist die bislang strikteste Einschränkung für das Leben afghanischer Frauen seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im vergangenen August.

Zehntausende weibliche Regierungsangestellte entlassen

Die Taliban hatten damals eine moderate Regierung versprochen. In den vergangenen Monaten wurden jedoch zahlreiche Freiheiten von Frauen beschnitten. Die weiterführenden Schulen für Mädchen wurden zunächst geöffnet und nach wenigen Stunden wieder geschlossen. Zehntausende Frauen, die für die Regierung arbeiteten, verloren ihre Arbeitsplätze.

Frauen dürfen das Land zudem nur noch in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen. Die Burka war zu früheren Zeiten, als die Taliban Afghanistan unter ihrer Macht hatten, schon einmal Pflicht für Frauen.