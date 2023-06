Tamagotchi und Furby: 90er-Spielzeuge kommen zurück

Diese Nachricht wird wohl nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen: Zwei Retro-Spielzeuge stehen kurz vor einem Comeback. Sowohl das virtuelle Haustier Tamagotchi als auch der sprechende Furby kommen zurück – mit vielen Neuerungen.

Schon ab August 2023 gibt es den Furby wieder im Handel. Wie Spielzeughersteller Hasbro mitteilt, verfügt die neue Variante „über mehr als 600 Reaktionen in Form von Sätzen, Liedern, Lichtsignalen.“ Außerdem soll das pelzige Robo-Tier interaktiv sein. Furby reagiert demnach auf Umarmungen und weitere Streicheleinheiten. Auch eine Fütterung soll möglich sein – mit enthaltenen Pizza-Anhängern.

„Je mehr Spielzeit die Kinder mit Furby verbringen, desto mehr Spaß kann dieser freischalten“, heißt es weiter. Zudem sollen die Spielgefährten nun richtige Trendsetter sein. Der neue Furby lässt sich nämlich „mit den beiliegenden Ansteckperlen und Modeaccessoires“ personalisieren

Tamagotchi kehrt ebenfalls zurück: Das ist neu

In den späten 1990er-Jahren trat ein weiteres Spielzeug seinen Siegeszug an: Ein kleines Gerät in der Form eines Eies war ein Babyhühnchen, das ab dem Zeitpunkt des Schlüpfens geliebt, gehegt und gefüttert werden musste - das Tamagotchi. Schon bald soll das beliebte virtuelle Haustier wieder erhältlich sein. Der japanische Videospielhersteller Bandai Namco bringt eine neue Tamagotchi-Version, die wie eine Uhr am Handgelenk getragen werden kann, heraus. Das Tamagotchi Uni soll eine Online-Funktion haben und auch einen Multiplayermodus mit Minispielen bieten.

Trotzdem soll das kleine Haustier dem altbewährten Design treu bleiben. Lediglich die Qualität des Bildschirms soll sich verbessert haben, die drei Knöpfe der alten Modelle bleiben. Im amerikanischen Raum ist das Spielzeug ab Mitte Juli erhältlich.