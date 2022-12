Zwei maskierte Personen überfallen am Abend des zweiten Advent eine Berliner Tankstelle und rauben sie aus. Darauf schlagen sie einen Tankstellen-Mitarbeiter.

Tankstellen-Raub mit Schusswaffe in Berlin-Niederschönhausen: Ein Verletzter

Eine Tankstelle in Berlin (Symbolbild)

Eine Tankstelle in Berlin (Symbolbild) dpa/Carsten Koall

Zwei unbekannte Personen haben am Sonntagabend eine Tankstelle in Berlin-Niederschönhausen ausgeraubt und einen Angestellten verletzt. Nach Mitteilung der Polizei Berlin betraten die beiden Maskierten den Verkaufsraum der Tankstelle in der Wackenbergstraße gegen 21.45 Uhr und bedrohten die 26-jährige Angestellte mit Schusswaffen.

Sie forderten Geld. Ein Täter kletterte anschließend über den Tresen und bediente sich selbst aus der Kasse. Anschließend wurde die Frau in die hinteren Räumlichkeiten der Tankstelle gebracht, wo sich ein weiterer Angestellter der Tankstelle aufhielt. Auch dieser wurde von den Maskierten bedroht und erhielt einen Schlag ins Gesicht, wodurch er leichte Verletzungen erlitt.

Dann nahmen sie noch sein Handy sowie Geld aus der Handtasche der Angestellten an sich und flüchteten durch die hintere Tür in unbekannte Richtung. Die Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.