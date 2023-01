Berlin: Frau bei Überfall auf Tankstelle mit Schusswaffe bedroht

In Berlin ist erneut eine Tankstelle überfallen worden. Der Täter bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Waffe, gab einen Schuss ab und erbeutete Bargeld und Zigaretten.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. In Berlin wurde am Mittwoch erneut eine Tankstelle überfallen. dpa/Christophe Gateau