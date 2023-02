Ein maskierter Mann versuchte, in Ketzin (Landkreis Havelland) am 17. Dezember eine Tankstelle auszurauben. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Tankstellen-Raub in Brandenburg: Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Polizei in Brandenburg fahndet nach einem mutmaßlichen Tankstellenräuber. Die Beamten haben ein Foto veröffentlicht und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Laut den Ermittlern betrat der maskierte Mann am 17. Dezember 2022 gegen 6.30 Uhr die Tankstelle in Ketzin (Landkreis Havelland) und forderte von dem Angestellten unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Dem kam der Kassierer jedoch nicht nach. Daraufhin flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Ketziner Innenstadt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben 175 bis 180 cm groß

etwa 25 - 30 Jahre alt

schlank

Er sprach Deutsch mit süd- oder westdeutschem Dialekt

Er war bekleidet mit schwarzem Anorak mit Kapuze der Marke New Balance, schwarzem Pullover mit im Brustbereich aufgedruckten weißen Buchstaben „RTY“, schwarzer Hose, schwarzen Lederhandschuhen, schwarzen Turnschuhen der Marke Nike

war mit schwarzem Schal oder Tuch maskiert

Trotz der unmittelbar eingeleiteten Suchmaßnahmen nach der Tat als auch bisheriger intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnte der Unbekannte noch nicht identifiziert werden.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter der Telefonnummer 03322-275 0 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/Hinweis.