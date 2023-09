Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend eine Tankstelle in Berlin-Reinickendorf überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten zwei Maskierte gegen 21.20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Holländerstraße und schossen dreimal in die Decke.

Das Duo forderte von dem Angestellten die Herausgabe von Geld, sie konnten mit der Beute in Richtung Septimerstraße flüchten. Der 52-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um eine Schreckschusswaffe, aus der die Schüsse abgefeuert wurden. Die Polizei ermittelt.