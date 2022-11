Tansania: Flugzeug stürzt in Afrikas größten See – zahlreiche Tote Die Maschine soll auf dem Landeanflug auf die am Victoriasee gelegene Stadt Bukoba gewesen sein, als sie abstürzte. Mindestens 19 Menschen kamen ums Leben. dpa

Rettungskräfte suchen in dem Flugzeugwrack nach Verletzten. AFP/Sitide Protase

Daressalam -Bei einem Absturz einer Passagiermaschine in den Victoriasee sind am Sonntagmorgen mindestens 19 Menschen gestorben. Das teilte Tansanias Ministerpräsident Kassim Majaliwa am Nachmittag mit. Nach Angaben der tansanischen Luftfahrtbehörde TCAA befand sich das Flugzeug der tansanischen Fluggesellschaft Precision Airline zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Landeanflug auf die am Victoriasee gelegene Stadt Bukoba.