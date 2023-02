Tanz-Demonstration gegen Gewalt an Frauen und Mädchen Im Rahmen einer weltweiten Aktion haben in Berlin zahlreiche Kinder, Frauen und auch Männer tanzend gegen Gewalt an Frauen und Mädchen demonstriert. Hunderte... dpa

Berlin -Im Rahmen einer weltweiten Aktion haben in Berlin zahlreiche Kinder, Frauen und auch Männer tanzend gegen Gewalt an Frauen und Mädchen demonstriert. Hunderte Menschenbeteiligten sich am Dienstagabend an der Aktion „One Billion Rising“ am Brandenburger Tor, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Dem Veranstalter zufolge sind 2500 Menschen da gewesen. Bundesfrauenministerin Lisa Paus (Grüne) unterstützte die Aktion vor Ort. Auch in anderen Städten in Deutschland, etwa in Potsdam, waren Tanz-Demonstrationen zum Thema geplant.