Tanzshow statt Golfturnier: Becker freut sich über Tochter

Boris Becker, ehemaliger Tennis-Profi, lächelt bei der Pressekonferenz. d Monika Skolimowska/dpa/Archivbil

Berlin -Boris Becker freut sich schon auf den nächsten Auftritt seiner Tochter Anna Ermakowa (22) in der Tanz-Show „Let's Dance“. „Ich bin morgen wieder im Fernsehen live dabei und schaue es mir an“, sagte Becker bei der Präsentation seines ersten Werbedeals seit seiner Haftentlassung für einen Online-Fensterversand am Freitag in Berlin.