Tanzt Emmanuel Macron beim Elton-John-Konzert, während Frankreich brennt?

In der dritten Nacht in Folge hat es in Frankreich nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle Krawalle im Großraum Paris und weiteren Städten gegeben. 40.000 Polizisten waren in der Nacht zu Freitag landesweit mobilisiert, um die Gewalt einzudämmen. Spezialkräfte und Hubschrauber kamen in etlichen Städten zum Einsatz, berichteten die Zeitung „Le Parisien“ und der Sender BFMTV. Wie aus dem Umfeld von Innenminister Gérald Darmanin in der Nacht bekannt wurde, gab es mindestens 420 Festnahmen, davon 242 im Großraum Paris.

In Nanterre bei Paris, wo der 17-Jährige am Dienstag ums Leben gekommen war, wurde am Donnerstagabend eine Bankfiliale in Brand gesetzt, wobei die Flammen auf ein darübergelegenes Wohngebäude übergriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand, ohne dass Menschen zu Schaden kamen.

Une banque a été incendiée à Nanterre. pic.twitter.com/BvqSIhfwWC — Renard Jean-Michel (@Renardpaty) June 30, 2023

Im Anschluss an einen Trauermarsch für den erschossenen Jugendlichen in Nanterre mit 6000 Teilnehmern kam es dort am Donnerstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei. Die Beamten wurden mit Molotow-Cocktails beworfen, die Polizei überwachte die Lage mit Hubschraubern und zog Spezialkräfte zusammen, 19 Menschen wurden festgenommen. In der Hafenstadt Marseille gerieten Hunderte Protestierende mit der Polizei aneinander, Geschäfte wurden geplündert und 14 Menschen festgenommen.

In Lille, Lyon und in Bordeaux kamen Spezialeinheiten der Polizei zum Einsatz. In Grenoble wurde ein Bus mit Feuerwerkskörpern beschossen und die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe legten daraufhin die Arbeit nieder. Auch in Belgiens Hauptstadt Brüssel kam es am Donnerstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Ordnungskräften. Jugendliche hätten sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Ordnungskräften geliefert und es habe mehrere Brände gegeben, teilte die Polizei mit.

Polizist entschuldigt sich bei der Familie

Eine Motorradstreife hatte den Jugendlichen am Dienstagmorgen am Steuer eines Autos gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel der tödliche Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. Gegen den Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet, er kam in Untersuchungshaft. Der Einsatz der Waffe bei der Kontrolle war nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht gerechtfertigt.

Wie der Anwalt des inhaftierten Polizisten dem Sender BFMTV sagte, bedauere der Beamte den Schuss auf den Jugendlichen. Mit seinen ersten und seinen letzten Worten habe er sich bei dessen Familie entschuldigt. „Er ist am Boden zerstört, er steht nicht morgens auf, um Menschen zu töten. Er wollte nicht töten.“ Die Mutter des erschossenen Jugendlichen sagte unterdessen dem Sender France 5: „Ich bin nicht auf die Polizei sauer, ich bin auf eine Person sauer: denjenigen, der meinem Sohn das Leben genommen hat.“

Videos von Macron und seiner Frau beim Tanzen auf einem Konzert

In den sozialen Medien kursieren Videos von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seiner Ehefrau Brigitte, die bei einem Elton-John-Konzert tanzen. Die Nutzer behaupten, die Videos seien am Mittwoch – während der zweiten Nacht der Proteste – nach dem Tod des Teenagers aufgenommen worden.

France is burning and Macron chose to relax at the Elton John concert in Paris. pic.twitter.com/iZx0b7UPzp — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 29, 2023

Der britische Musiker ist in den letzten Tagen im Rahmen seiner Abschiedstournee insgesamt viermal in Paris aufgetreten. Am 21., 25., 27. und 28. Juni in der Accor-Arena, also am vergangenen Mittwoch. Die Leser von Liberation baten die Tageszeitung, zu überprüfen, ob das fragliche Video tatsächlich am Mittwoch gedreht wurde.

Wie der Redakteur schreibt, gibt es mehrere Videos, die nach dem Konzert veröffentlicht wurden und den französischen Präsidenten beim Verlassen der Accor-Arena zeigen. „Ein weiteres, deutlich expliziteres Video bestätigt die Anwesenheit des Präsidenten bei dem Konzert“, heißt es im Bericht. „Das italienische Model Bianca Brandolini d'Adda veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account mehrere Stories aus der Accor Arena. Sie zeigen deutlich, wie Brigitte und Emmanuel Macron Elton Johns Abschied von der französischen Bühne genießen.“