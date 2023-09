Neuralink: Probanden für Gehirnimplantate gesucht - Musks Firma darf Menschenversuche starten

Das Neurotechnologie-Unternehmen von Elon Musk, Neuralink, sucht Probanden für eine erste Studie zu Gehirnimplantaten, mit denen Gelähmte Computermäuse oder -tastaturen mit ihren Gedanken steuern könnten. Brain-Computer-Interface (BCI), also Gehirn-Computer-Schnittstelle, nennt Neuralink diesen Typus von Implantat. Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass ein unabhängiges Gremium ihm die Genehmigung erteilt habe, mit Versuchen an den Gehirnen von lebenden Menschen zu starten. Infrage kommen demnach nur Menschen, die in Folge einer Rückenmarksverletzung an allen vier Gliedmaßen gelähmt sind oder an amyotropher Lateralsklerose (ALS) leiden.

Wie das Unternehmen mitteilt, implantiert bei der Operation ein Roboter namens R1 das aus ultrafeinen flexiblen Fäden bestehende Implantat N1 in einen Bereich des Gehirns, der Bewegungsintentionen steuert. Einmal eingesetzt, soll das Implantat neurologische Signale aufnehmen und drahtlos an eine App weiterleiten. Die App dekodiert dann laut Neuralink die Signale.

Ziel von Neuralink: Autonomie von kranken Menschen wiederherstellen

Kurzfristiges Ziel sei es, Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Computercursor oder eine Tastatur allein durch ihre Gedanken zu steuern, schreibt Neuralink. Langfristig hat das Unternehmen die Mission, „eine allgemeine Gehirn-Computer-Schnittstelle zu schaffen, um die Autonomie von Menschen mit unerfüllten medizinischen Bedürfnissen wiederherzustellen.“

Wer an der Studie teilnehmen möchte, muss neben einer ALS-Diagnose oder gelähmten Gliedmaßen nach einer Rückenmarksverletzung auch mindestens 22 Jahre alt sein. Außerdem dürfen Probanden in der Vergangenheit keine Krampfanfälle gehabt haben.