Täter nach Attacke im Bus flüchtig: Debatte um Messerverbot Vor den Augen ihrer Töchter wird eine Frau im Bus niedergestochen. Dem Täter gelingt die Flucht. Unterdessen löste Bundesinnenministerin Faeser eine Debatte ... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Berlin -Nach einer Messerattacke auf eine Frau in einem Berliner Bus fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Parallel gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat weiter, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Das Opfer befindet sich nach einer Notoperation laut Polizei weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung. Unterdessen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit einem Interview eine Debatte ausgelöst darüber, ob in Bussen und Bahnen ein Messerverbot gelten sollte.