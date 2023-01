„Tatort“ aus Köln: Freddy Schenks persönlichster Fall Kommissar Schenk wird als Familienmensch beschrieben. Zu sehen war seine Familie in den 25 Jahren Kölner „Tatort“-Jahren aber selten. Doch in der Neujahrs-Fo... Petra Albers , dpa

Köln -Auf ein persisches Restaurant in Köln wird ein Brandanschlag verübt. Die verkohlte Leiche des mutmaßlichen Brandstifters liegt in dem Lokal. Doch der Mann starb nicht durch das Feuer, sondern durch einen Schlag auf den Kopf. Ein Fall für die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Mit der Folge „Schutzmaßnahmen“ aus Köln eröffnet die ARD am 1. Januar (20.15 Uhr, Das Erste) das „Tatort“-Jahr.