Berlin - In Neukölln haben mehrere Täter einen Mann mit einer Machete attackiert. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Der Angriff ereignete sich gegen 1.20 Uhr in der Nacht zu Mittwoch auf der Sonnenallee in der Nähe der Tellstraße. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Personen aus einem Auto gesprungen und direkt auf ihr Opfer losgegangen sein. Der Mann erlitt bei dem Überfall schwere Verletzungen, unter anderem an Armen und Beinen.

Zeugen alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der Mann wurde von den Rettungskräften wenig später in einem Rettungswagen versorgt. Ein Großaufgebot der Polizei sperrte den Tatort ab. Bei der anschließenden Spurensuche fanden die Ermittler die Machete.

Morris Pudwell Diese Machete stellte die Polizei am Tatort in Neukölln sicher.

Die Täter, die nach der Tat mit einem Fahrzeug davonrasten, sind bislang flüchtig. Die Sonnenallee war im Bereich des Tatorts für mehr als 60 Minuten gesperrt. Bislang ist unklar, weshalb es zu der Machetenattacke kam. Die Polizei ermittelt.