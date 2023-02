„Tatort“-Star Dieter Schaad ist tot

Der Schauspieler Dieter Schaad ist tot. Er stand unter anderem für den „Tatort“ oder die „Lindenstraße“ vor der Kamera. Nun ist er im Alter von 96 Jahren gestorben.

Seine Ehefrau Dagmar Hessenland-Schaad teilte dem Wiesbadener Kurier nun die Todesnachricht mit. Nach ihren Angaben starb Schaad bereits am 4. Februar in Wiesbaden. Am 2. April wäre er 97 Jahre alt geworden. Vor zwei Wochen war Schaad noch im Ludwigshafener Tatort zu sehen.

Schaad war in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen. Sechs Jahre, von 1989 bis 1995 spielte er in der Serie „Lindenstraße“ die Rolle des Dr. Manfred Pauli. 2009 spielte er zum ersten Mal auch im der ARD-Serie „Tatort“ mit.