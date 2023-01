„Tatort“ versenkt das „Traumschiff“ Der Kölner „Tatort“ räumt zur Prime Time am Neujahrsabend mit seinem neuen Fall „Schutzmaßnahmen“ in Sachen Einschaltquoten ab. Das „Traumschiff“ fährt auf d... dpa

Berlin -Der „Tatort“-Krimi im Ersten hat am Neujahrstag das ZDF-„Traumschiff“ abgehängt. Der neue Kölner Fall „Schutzmaßnahmen“ lockte am Sonntagabend 8,71 Millionen (26,8 Prozent) Zuschauer vor den Bildschirm. Für die TV-Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) wird es in der Episode persönlich: Denn auf das Restaurant von Freddys Tochter Sonja ist ein Brandanschlag verübt worden. In dem ausgebrannten Lokal „Wunderlampe“ findet die Polizei eine zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche.