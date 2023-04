Tatverdächtiger nach Attacke in Duisburg auf der Flucht Am Feierabend trainieren Freizeitsportler in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt. Gegen 17.40 Uhr gibt es plötzlich Alarm. Die Polizei fahndet n... dpa

Ein Polizist steht mit einer Maschinenpistole in Duisburg. Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Innenstadt sind mehrere Personen schwer verletzt worden. Christoph Reichwein/dpa

Duisburg -Nach der Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt ist nach Polizeiangaben mindestens ein Tatverdächtiger auf der Flucht. Nach der Person werde gefahndet, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Demnach wurden bei dem Angriff mindestens drei Menschen lebensgefährlich verletzt. Bei Twitter schrieb die Polizei: „Drei der Opfer sind lebensgefährlich, ein Opfer schwerverletzt.“