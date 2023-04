Tatverdächtiger nach Messerangriff in Bus festgenommen Angriffe mit Messern werden zunehmend zum Problem in Berlin, die Statistik zeigt einen deutlichen Anstieg. In der ablaufenden Woche wurde die Debatte über mö... Von Fabian Nitschmann , dpa

ILLUSTRATION - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. David Inderlied/dpa/Illustration

Berlin (dpa/bb) -Die Polizei hat nach der Messerattacke auf eine 33-Jährige in einem Berliner Bus einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Karfreitag einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Der Tatverdächtige sei in der Nacht auf Freitag in Berlin-Wedding festgenommen worden, sagte ein Sprecher. Nach dem oder den Tätern, die am Donnerstag einen Taxifahrer in Berlin-Grunewald getötet haben, wird derweil noch gesucht.