Tauentzienstraße: Extinction Rebellion blockiert Adidas-Flagship-Store

Demonstranten der Klima-Gruppe Extinction Rebellion blockieren einen Tag vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar den Adidas-Store auf der Tauentzienstraße.

In einer Pressemitteilung heißt es zu der Aktion: „Die Aktivist*innen rollten ein Transparent mit der Aufschrift ‚Adidas: Stolz, FIFAs Partner in Katar zu sein?‘ aus und hielten Schilder in die Höhe, die auf die massiven Umweltauswirkungen und Menschenrechtsverletzungen der WM hinwiesen. Gleichzeitig wurden Plakate im Stil von Adidas an die Filiale geklebt, auf denen ein bluttriefender Fußball und blutbefleckte Fußballschuhe und T-Shirts zu sehen waren. Ein Banner mit der Aufschrift „#BoycottQatar2022“ rief die Öffentlichkeit dazu auf keine Produkte von der WM in Katar zu kaufen, wie beispielsweise den offiziellen Adidas-Spielball, sowie die Spiele nicht zu gucken.“

Am Schaufenster wurden von der Gruppe Plakate angebracht. Pressefotos/Extinction Rebellion

Aktivisten unterstützen Frauenfußball

Laut den Angaben erklärten einige der Teilnehmer außerdem, dass sie statt WM-Spiele zu sehen, ihre Unterstützung für echten Fußball zeigen werden, indem sie Spiele lokaler Amateur-Frauenmannschaften besuchen, die sich ebenfalls für die Kampagne „Boycott Qatar 2022“ aussprechen würden.

Am Freitag blockierten Aktivisten gemeinsam mit Mitgliedern der „Letzten Generation“ die Zufahrt zum Hauptstadtflughafen BER.