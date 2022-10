Tausende Menschen haben sich am langen Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit für Proteste in verschiedenen ostdeutschen Städten versammelt. Die Demonstrationen richteten sich etwa gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung, die Inflation, den Krieg in der Ukraine und die Corona-Politik.

Im brandenburgischen Frankfurt (Oder) zogen mehr als 2000 Menschen mit Trommeln, Trillerpfeifen, Deutschland-Fahnen und russischen Flaggen durch die Innenstadt, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Auf Transparenten stand unter anderem „Nur Frieden ist ein Sieg“, auf anderen waren Friedenstauben abgebildet. Auch in Cottbus und einigen anderen Städten gingen mehrere Hundert Teilnehmer auf die Straßen.

AfD-Politiker Björn Höcke bei Protest in Thüringen mit dabei

In Gera (Thüringen) demonstrierten nach ersten Angaben der Polizei rund 10.000 Menschen. Teilnehmer eines Protestmarsches am Abend forderten ein Ende der Sanktionen gegen Russland. An dem Marsch nahm Björn Höcke, Partei- und Fraktionschef der AfD in Thüringen, teil. Die AfD wird in Thüringen vom Verfassungsschutz beobachtet. Unter dem Motto „Den Rechten die Einheit vermiesen“ hatten sich zuvor am Nachmittag laut Polizei in Gera etwa 370 Menschen versammelt.

Wie die Landespolizeiinspektion Jena mitteilte, waren in Thüringen am Montag außerdem insgesamt rund 4200 Demonstranten in Weimar, dem Landkreis Weimarer Land und dem Saale-Holzland-Kreis unterwegs. Zu einer unangemeldeten Versammlung kamen laut Landespolizeiinspektion Gera zudem rund 3800 Menschen in der Stadt Altenburg zusammen.

dpa/Bodo Schackow Mehr als 10.000 Demonstranten protestierten in Gera gegen die Energiepolitik der Bundesregierung.

Mecklenburg Vorpommern: Demonstrationen in 15 Städten

In Mecklenburg-Vorpommern gingen am Tag der Deutschen Einheit nach Angaben der Polizei mehr als 7000 Demonstranten in etwa 15 Städten auf die Straße, unter anderem in Schwerin, Wismar und Ludwigslust.

Auch in Sachsen demonstrierten vielerorts Menschen. In der Leipziger Innenstadt gab es unter anderem einen Aufzug unter dem Motto „Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung“ mit Teilnehmerzahlen im unteren vierstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. In Dresden kamen Menschen zu zwei Versammlungen, darunter der AfD, zusammen. Bereits am Sonntag waren nach Polizeiangaben bereits rund 1400 Menschen durch die Dresdner Innenstadt gezogen. Gut ein Dutzend Menschen demonstrierten gegen den „Spaziergang“ in Regie der Partei Freie Sachsen, die dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet wird.

In Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg waren laut Polizei am frühen Montagabend rund 2700 Demonstranten in der Innenstadt unterwegs. Im brandenburgischen Frankfurt (Oder) zogen nach Schätzung eines dpa-Reporters etwa 2000 Menschen durch die Innenstadt.