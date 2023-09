Tausende schicken Harry Potter auf Gleis 9 3/4 zur Schule

London -Massenandrang auf Gleis 9 3/4: Zahlreiche verkleidete Fans von Zauberlehrling Harry Potter haben im Londoner Bahnhof King's Cross symbolisch den Beginn des neuen Schuljahrs gefeiert. Mit Roben bekleidet und Zauberstäben in der Hand zählte die Menge die Zeit bis zum Start des „Hogwarts Express“ herunter, der in den Büchern von J.K. Rowling an jedem 1. September die Schüler um Harry Potter und seine Freunde Hermine und Ron zur Zauberschule Hogwarts fährt.

Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA nahmen Tausende an dem traditionellen Event „Back to Hogwarts“ (zurück nach Hogwarts) teil. Den Live-Countdown bis zur virtuellen Abfahrt zählten der zehnjährige Arnav Partukar aus Chelmsford, der in einem Wettbewerb zum größten Harry-Potter-Fan gekürt worden war, und TV-Moderator Sam Thompson herunter.

Der 31-jährige Thompson ist ebenfalls großer Potter-Anhänger. Seine Katzen heißen Albus - nach Hogwarts-Leiter Albus Dumbledore - und Cedric, nach Harrys Mitschüler Cedric Diggory, der im vierten Band auf Befehl von Lord Voldemort ermordet wird. Als die Abfahrt von Gleis 9 3/4 auf der echten Anzeigentafel angeschlagen wurde, brandete Jubel auf, wie PA meldete.