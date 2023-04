Taxi-App für den sicheren Heimweg nach abendlichen Ausgehen Nach der Einführung im Jahr 1995 wurde das Fifty-Fifty-Taxi in Brandenburg zum Renner. Andere Bundesländer übernahmen das Projekt. Doch das Interesse junger ... dpa

ARCHIV - Die Aktion Fifty-Fifty-Taxi, die Jugendliche nach dem Disco-Besuch heil nach Hause bringen soll, wird fortgeführt. Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Potsdam -Brandenburg plant einen Neustart des Fifty-Fifty-Taxis. Damit sollen junge Menschen ohne Probleme abends ausgehen können und sicher wieder nach Hause kommen. Das Ticket soll weiterhin einen „festen Platz“ in der Verkehrssicherheitsarbeit haben, wie das Infrastrukturministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mitteilte. Das Angebot richte sich besonders an junge Brandenburger in ländlichen Regionen.