Taxifahrer stirbt nach Angriff in Berlin-Grunewald

Berlin -Ein Taxifahrer ist in Berlin-Grunewald angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Vorfall am Donnerstagmorgen sei der 49-Jährige im Krankenhaus gestorben, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Ein Passant habe den Mann in der Brahmsstraße gefunden, einer ruhigen Wohnstraße. Die Hintergründe seien unklar. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft ermitteln. Zuvor hatten die Zeitungen „Bild“ und „B.Z.“ online berichtet.