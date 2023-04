Taxifahrer stirbt nach Angriff in Berlin

Lebensgefährlich verletzt wurde der Taxifahrer von einem Passanten gefunden. Nun erlag der 49-Jährige seinen Verletzungen. Von dem oder den Tätern gibt es of...

Am Donnerstagmorgen kam es in der Brahmsstraße in Berlin Charlottenburg zu einem tätlichen Angriff auf einen Taxifahrer. Fabian Sommer/dpa