An der Kreuzung Otto-Suhr-Allee/Cauerstraße/Leibnizstraße krachen zwei Taxis zusammen. Zwei Fahrgäste werden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus müssen.

Taxis stoßen in Berlin-Charlottenburg zusammen: Fahrgäste schwer verletzt

Zwei Berliner Taxifahrer waren in der Nacht zu Samstag in einen schweren Unfall verwickelt.

Bei einem Unfall mit zwei Taxis in Berlin-Charlottenburg sind in der Nacht zu Samstag zwei Menschen schwer und ein Mensch leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 44-jähriger Taxifahrer gegen 0.50 Uhr von der Cauerstraße kommend in den Kreuzungsbereich Otto-Suhr-Allee/Cauerstraße/Leibnizstraße eingefahren und dort mit hoher Geschwindigkeit mit dem vorfahrtberechtigten Taxi eines 33-Jährigen zusammengestoßen.

Unfall mit dem Taxi: Fahrgäste bluten stark

Durch den Zusammenstoß wurde das Taxi des 33-Jährigen gegen einen Ampelmast geschleudert. Er erlitt Verletzungen an Armen und Beinen, er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Zwei Senioren, Fahrgäste in dem aus der Cauerstraße kommenden Taxi, wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Mit stark blutenden Verletzungen im Bereich von Kopf und Hals, brachten alarmierte Rettungskräfte sie in Krankenhäuser. Die Kreuzung musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden fahrunfähigen Fahrzeuge gesperrt bleiben.