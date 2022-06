Weil das Kassensystem ausgefallen ist, müssen Filialen der Drogeriekette dm am Dienstagmorgen in ganz Deutschland vorübergehend schließen. Auch in Berlin sind dm-Filialen betroffen. Wann die Störung behoben ist, ist noch unklar.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat die Drogerie an der Berliner Friedrichstraße geschlossen. Auch in Berlin-Lichterfelde war in einer Filiale kein Einkauf möglich. In anderen Filialen der Hauptstadt klappte der Einkauf problemlos. So funktioniert das Kassensystem auf Anfrage der Berliner Zeitung beispielsweise in der Schönhauser Allee 112. Eine Mitarbeiterin aus einer Filiale in Neukölln erklärt am Telefon aber: „Es betrifft sehr viele Filialen, bei denen das Kassensystem im Moment nicht geht; die Techniker sind dabei, die Störung nach und nach zu beheben.“

Bei dm #dmMarkt gibt's aktuell mehr technische Probleme...

Das erklärt dm zur Schließung der Filialen in Berlin und bundesweit

„Zurzeit gibt es aufgrund eines Softwarefehlers in einer Reihe von dm-Märkten Probleme mit den Kassen. Wir haben die Ursache gefunden und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Minuten bundesweit wieder überall unsere Kundinnen und Kunden wie gewohnt bedienen können“, erklärte dm auf Anfrage der Bild-Zeitung.

Erst Anfang des Monats hatte eine Störung der Kartenlesegeräte deutschlandweit für Probleme gesorgt, auch in den dm-Märkten.