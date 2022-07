Am Sonnabend soll in Berlin die als politische Demonstration angemeldete Techno-Veranstaltung „Rave the Planet“ stattfinden. Unter dem Motto „Together again“ meldete Initiator und DJ Dr. Motte die Veranstaltung an.

Nun bittet die Berliner Stadtreinigung (BSR) mit Blick auf das zu erwartende Techno-Publikum auf Twitter um Mithilfe: Die Veranstaltung wünsche sich eine ökologische und nachhaltige Parade. „Bitte unterstützt das + lasst möglichst wenig #Müll da, v.a. keine leeren Flaschen“, schreibt die BSR in einem Tweet.

BSR bittet um Mithilfe, gemeinsame Aufräumaktion

Für die Reinigung nach der Parade seien voraussichtlich 110 Beschäftigte und 50 Fahrzeuge im Einsatz.

#Reinigung nach #RaveThePlanet-#Demo 9.7.: #BSR vorauss. mit 110 Beschäftigten + 50 Fahrz. im #Einsatz. @ravetheplanet will ökolog. + nachhaltige #Parade: https://t.co/nrt64aCMN1 Bitte unterstützt das + lasst möglichst wenig #Müll da, v.a. keine leeren Flaschen. #Nachhaltigkeit🌍 pic.twitter.com/QpqcSPHu2p — Berliner Stadtreinigung (BSR) (@BSR_de) July 8, 2022

Auf der digitalen Plattform Facebook gibt es bereits eine Gruppe, die sich organisiert, um nach der Parade gemeinsam den Tiergarten aufzuräumen. „Wir nehmen die Verantwortung gegenüber der Natur und der Umwelt ernst, um den nachfolgenden Generationen einen belebbaren Planeten zurückzulassen, auf dem sie weiter Raven können“, steht in der Gruppenbeschreibung. Treffpunkt zur gemeinsamen Aufräumaktion ist Sonntag, 11 Uhr, am Brandenburger Tor.

„Rave the Planet“ gilt als Nachfolge-Veranstaltung der in den 1990er-Jahren in der Hauptstadt gewachsenen, bald weltweit bekannten Loveparade. Bei der Loveparade in Duisburg waren im Jahr 2010 21 Personen im Gedränge ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt. Seither fand sie nicht mehr statt.

Los geht es mit „Rave the Planet“ am Sonnabend um 14 Uhr in Charlottenburg auf dem westlichen Teil des Kurfürstendamms, in Höhe des U-Bahnhofs Uhlandstraße.