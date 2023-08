Technoparade „Zug der Liebe“ findet am Samstag in Berlin statt: Das ist die Route

Zur Techno-Parade „Zug der Liebe“ werden an diesem Samstag in Berlin viele tausend Teilnehmer erwartet. Das Motto lautet im achten Jahr der Parade: „Mehr Liebe für die Welt von morgen“. Der Zug mit Musikwagen und tanzenden Menschen startet am Samstagmittag um 13 Uhr am Mauerpark in Prenzlauer Berg.

Die Route führt am Volkspark Friedrichshain entlang, am Fernsehturm und Roten Rathaus vorbei, über die Fischerinsel und endet unweit des Moritzplatzes am Waldeckpark. Eine Afterparty ist ab 22 Uhr im Berliner Club „Ritter Butzke“ geplant.

„Zug der Liebe“: Zeichen für mehr Gemeinschaft, Liebe und Mitgefühl setzen

Als Demonstration der Berliner Kreativwirtschaft will der „Zug der Liebe“ auf gemeinnützige Vereine und soziale Organisationen aufmerksam machen und für Unterstützung werben. Die Veranstalter wollen sich klar von von Großveranstaltungen wie der Loveparade oder dem Karneval der Kulturen abgrenzen – das Event sei eine politische Demonstration.

Ziel ist es, ein Zeichen für Gemeinschaft, Liebe und Mitgefühl zu setzen. Im vergangenen Jahr nahmen nach Angaben der Polizei 9000 Menschen teil, die Veranstalter sprachen von 30.000 feiernden Menschen und 13 Lastwagen mit Musik. Dieses Jahr nehmen 15 Wagen an der Parade teil.