Die Berliner Polizei fahndet nach einer dreiköpfigen Jugendgruppe, die zwei Teenager geschlagen und ausgeraubt haben soll. Die drei Gesuchten stehen im Verdacht am 27. März 2022 zwei Jugendliche am S-Bahnhof Wilhelmshagen in Rahnsdorf zunächst nach einer Zigarette gefragt zu haben. Dann habe einer der Verdächtigen auf die beiden 15-Jährigen eingeschlagen, woraufhin die Opfer in Richtung Wald flohen.

Die drei Täter nahmen nach Angaben der Polizei sofort die Verfolgung auf, holten die Flüchtenden ein und verprügelten sie erneut. Dabei hätten sie den beiden Minderjährigen ihre Handys und Sportschuhe entrissen. Eines der Opfer erlitt durch die Prügelattacken schwere Kopfverletzungen.

Polizei Berlin Ein verpixeltes Bild zeigt einen der gesuchten Verdächtigen.

Polizei bittet Berliner um Hilfe

Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, hoffen sie nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Bilder aus Überwachungskameras sollen trotz starker Verpixelungen dabei helfen, erklärte eine Polizeisprecherin am Montag.

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der gesuchten Verdächtigen nimmt das zuständige Jugendkommissariat der Direktion 3 unter der Telefonnummer 030466473310 und 0304664373310 entgegen.