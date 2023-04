Teenager klingelt an falscher Tür und wird angeschossen Kaum ein Tag vergeht ohne Waffengewalt in den USA. In Missouri wurde ein 16-jähriger Schwarzer angeschossen - er hatte sich in der Haustür geirrt. Gegen den ... dpa

ARCHIV - Der Tatverdächtige wurde nach Polizeiangaben für 24 Stunden in Gewahrsam genommen worden, dann aber wieder freigelassen (Symbolbild). pa Gregor Fischer/dpa-Zentralbild/d

Kansas City -Ein Teenager ist in den USA von einem Hausbesitzer angeschossen und verletzt worden. Dies teilte die Polizei bei einer Pressekonferenz in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri mit. Der 16-Jährige habe seine Geschwister abholen wollen, versehentlich aber an der falschen Haustür geklingelt, berichteten mehrere US-Medien. Daraufhin habe der Hausbesitzer auf den schwarzen Jugendlichen geschossen.