Teenager mit Tode bedroht und mit Messer attackiert

Berlin -Ein 19-Jähriger ist in Berlin-Johannisthal mit dem Tode bedroht und mit einem Messer attackiert worden. Rettungskräfte brachten den jungen Mann am Montagabend im Südosten der Stadt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der 19-Jährige mit einem 14-Jährigen auf dem Staudenweg unterwegs, als ihnen zwei Männer entgegenkamen. Einer der beiden soll den 19-Jährigen bedroht und attackiert haben. Die Täter flohen, die Kriminalpolizei ermittelt nun.

