Teenager rasen mit gestohlenem Wagen gegen Baum

Cottbus -Zwei Teenager sind in Cottbus auf ihrer Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Wagen gegen einen Baum gerast. Die Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am Dienstagvormittag schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das gestohlene Fluchtauto wurde demnach sichergestellt.

Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Teenager das Auto zuvor aus einer Tiefgarage. Noch während die Anzeige aufgenommen wurde, sahen Anwohner das Fahrzeug. Die Polizei machte den Wagen ausfindig und versuchte ihn zu stoppen. Doch die Teenager rasten davon und kamen mit ihrem Auto schließlich in einer Linkskurve von der Straße ab, wie es hieß. Die Kriminalpolizei ermittelt.