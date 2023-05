Tegel: Dachbrand in Ladenzeile

In der Gorkistraße in Berlin-Tegel ist am Donnerstagabend das Dach einer Ladenzeile in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es auf rund 100 Quadratmetern Fläche. 52 Feuerwehrleute waren vor Ort. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Wegen des Einsatzes wurde die Gorkistraße in beiden Richtungen zwischen Buddestraße und Ziekowstraße gesperrt. Zeitweise war auf der S-Bahnverkehr auf der Linie S25 zwischen Tegel und Heiligensee unterbrochen. Die S-Bahnen fahren mittlerweile jedoch wieder.