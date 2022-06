Am Flughafensee in Berlin-Tegel hat es am Montag einen weiteren Badeunfall gegeben. Wie die Berliner Feuerwehr per Twitter mitteilte, wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem ein Mann von einer Brücke gesprungen war und nicht mehr auftauchte.

Taucher der Feuerwehr fanden den Mann schließlich leblos im Wasser. Rettungskräfte sollen ihn dann reanimiert haben, hieß es weiter. Anschließend soll er in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Zu seinem aktuellen Zustand war zunächst nichts bekannt. Insgesamt sollen 36 Feuerwehrleute bei der Rettung im Einsatz gewesen sein.

Erst in der vergangenen Woche war ein 59-jähriger Mann im Flughafensee bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.