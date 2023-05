Tegel: Polizei stoppt Moped-Fahrer mit 600 Gramm Kokain: Polizist verletzt

Die Polizei in Berlin-Tegel einen Mopedfahrer festgenommen.

Die Polizei Berlin hat am Dienstagabend in Tegel einen Mopedfahrer festgenommen, der mit 600 Gramm Kokain unterwegs war. Ein Beamter wurde bei der Festnahme verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann gegen 18.30 Uhr mit einem nicht zugelassenen Helm auf der Namslaustraße unterwegs gewesen sein. Aus diesem Grund wurde er in der Berliner Straße für eine Kontrolle angehalten. Der Tatverdächtige versuchte zu Fuß vor den Polizisten in Richtung Bernauer Straße zu flüchten, konnte jedoch in einem Gebüsch versteckt aufgefunden werden.

Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten durch einen Ellbogenstoß leicht im Gesicht. In der Helmablage des Kleinkraftrads konnte bei der anschließenden Durchsuchung rund 600 Gramm Kokain sichergestellt werden. Der Festgenommene wurde dem LKA übergeben, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.