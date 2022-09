Bei Protesten gegen die von Kremlchef Wladimir Putin angeordnete Teilmobilmachung sind in Russland in mehreren Städten Menschen festgenommen worden. Nach Angaben von Aktivisten sind landesweit mehr als 400 Menschen festgenommen worden. Es habe bei spontanen Demonstrationen am Mittwoch mindestens 425 Festnahmen in mindestens 24 russischen Städten gegeben, erklärte die Organisation OVD-Info, die Festnahmen in Russland dokumentiert.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten am Abend dutzende Festnahmen in der Hautstadt Moskau und in der zweitgrößten Stadt St. Petersburg.

Im Stadtzentrum von Moskau wurden mindestens 50 Menschen auf einer Einkaufsstraße festgenommen, wie die AFP-Reporter beobachteten. In St. Petersburg kesselte die Polizei kleine Gruppen von Demonstranten ein und nahm die Demonstranten dann nacheinander alle fest.

imago/TASS/Vyacheslav Prokofyev Festnahme in Moskau.

Kleinere Proteste in weiteren Städten

Die Demonstranten riefen „Nein zum Krieg“ und „Nein zur Mobilmachung“. „Alle haben Angst“, sagte der Demonstrant Wassili Fedorow in St. Petersburg. „Ich bin für den Frieden, und ich will nicht schießen müssen.“ Doch sei es in Russland „sehr gefährlich“, für diese Forderungen auf die Straße zu gehen - „sonst wären viel mehr Menschen da gewesen“.

„Ich habe Angst um mich selbst und um meinen Bruder, der 25 Jahre alt ist und seinen Militärdienst abgeleistet hat“, sagte die Studentin Oksana Sidorenko. „Er kann eingezogen werden.“

In Tomsk und Irkutsk in Sibirien, in Jekaterinburg am Ural und an anderen Orten gingen nach Angaben der Deutschen Presseagentur vereinzelt Menschen auf die Straße. Sie hielten Plakate mit den Farben der ukrainischen Flagge in die Höhe. Angesichts massiver staatlicher Repressionen in Russland dürften die Proteste aber wohl nicht allzu groß ausfallen.

Video soll Protest in Moskau zeigen

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, die angeblich aktuelle Proteste in Russland zeigen sollen. Der Twitter-User „Russkie Ukraine“ teilte am Mittwochabend ein Video von einer Demonstration in Moskau. Dazu schrieb der Profilinhaber: „Proteste in Moskau nach der ‚vom Führer‘ angeordneten Teilmobilisierung der Russischen Föderation.“ Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Protests in Moscow after the Führer ordered partial mobilisation of the Russian Federation.#Ukraine #RussiaUkraineWar #Russia pic.twitter.com/WxAtstKrZc — R̷u̷s̷s̷k̷i̷e̷ ̷U̷k̷r̷a̷i̷n̷e̷🌻 (@RusskieUkraine) September 21, 2022

Behörden drohen mit drastischer Haftstrafe bei Demo-Teilnahme

In der Hauptstadt Moskau etwa warnten die Behörden noch vor Beginn einer geplanten Demonstration nachdrücklich vor einer Teilnahme: Die Staatsanwaltschaft drohte den Menschen mit bis zu 15 Jahren Haft. Seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine vor knapp sieben Monaten geht die russische Staatsmacht unter anderem mit verschärften Gesetzen hart gegen Oppositionelle und Kriegsgegner vor.

Am Mittwochmorgen hatte Präsident Putin bei einer Ansprache im Fernsehen die Teilmobilisierung von Russlands Streitkräften befohlen. Insgesamt 300.000 Reservisten sollen zum Kampf gegen die Ukraine eingezogen werden. Hintergrund dürften personelle Schwierigkeiten Russlands bei dem am 24. Februar begonnenen Angriffskrieg sein.