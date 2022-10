Mit der Teilmobilmachung russischer Reservisten ist der Ukraine-Krieg bei der normalen russischen Bevölkerung angekommen. Dies führt dazu, dass viele Männer das Land fluchtartig verlassen oder sich der Einberufung mit Protesten verweigern. Zuletzt hatten in einer russischen Kaserne einberufene Reservisten in einer Massenschlägerei ihre Ausbildungssoldaten angegriffen, sodass diese sich in einem Haus verschanzten und die Polizei zu Hilfe rufen mussten.

Nun versucht das russische Militär, junge Männer mit weiblichen Reizen, Animationsshows und russischer Folklore auf den Krieg in der Ukraine einzustimmen.

A rousing show was prepared for the mobilized #Russian cannon fodder. pic.twitter.com/Rhq9A8We3U — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2022

Der Twitter-Kanal Nexta veröffentlichte ein Video, in dem eine Frau in Marine-Uniform vor rund 100 Soldaten fröhlich singt. Anhand körperlicher Merkmale – etwa Größe und „Unsportlichkeit“ – kann man davon ausgehen, dass es sich bei den Männern um Reservisten handelt.

Die musikalische Darbietung wurde in einer Kaserne in Jekaterinburg aufgeführt und, um die Stimmung unter den eingezogenen Reservisten zu heben, wurden diese zum Mitsingen animiert.

Imago/ITAR-TASS Mit Säbel in der Hand werden russische Reservisten in Kriegsstimmung gebracht.

Nicht nur Gesang, sondern auch russischer Volkstanz wurde den Soldaten dargeboten. Als Höhepunkt der Show gab der Sänger Wadim Rudolfowitsch Samoilow von der russischen Rockband Agatha Christie ein Ständchen. Und im Anschluss hatte er noch Zeit, um mit den künftigen Frontkämpfern Selfies zu machen.

Imago/ITAR-TASS Sänger Wadim Rudolfowitsch Samoilow von der russischen Rockband Agatha Christie.

Die Stimmung unter den eingezogenen Russen schien an diesem Tag gut zu sein. Doch spätestens an der ukrainischen Front werden sich der Ohrwurm „Lalala“ und die hautnahe Begegnung mit einem russischen Rockstar in eine zweifelhafte Erinnerung verwandeln.