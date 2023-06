Tempelhof: 80-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem #Brand im Erdgeschoß eines Wohnhauses in der #Schöneberger_Straße in #Tempelhof ist am frühen Nachmittag eine Person ums Leben gekommen.

Die 28 alarmierten Einsatzkräfte konnten den #Wohnungsbrand schnell löschen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. pic.twitter.com/NS8Qy2GBi9