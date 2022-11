Tempelhof: BVG-Mitarbeiter flüchten vor Mann mit Messer

Ein Mann hat am Sonntag in Berlin-Tempelhof zwei BVG-Mitarbeiter offenbar mit einem Messer bedroht und verfolgt. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, konnten Polizisten den 27-Jährigen am Vormittag auf dem Tempelhofer Damm stellen und festnehmen.

Polizisten hatten zufällig die Flucht der beiden Sicherheitsmitarbeiter verfolgt. Die beiden Beamten griffen ein. Die Flüchtenden erzählten, dass sie von einem Mann mit einem Messer bedroht würden. Der bislang noch Unbekannte versteckte sich zu diesem Zeitpunkt hinter einem Gebüsch, hinter dem er nach Aufforderung durch die Einsatzkräfte hervortrat.

Da er ein Messer dabeihaben sollte, forderten die Polizisten ihn auf, sich hinzuknien. Zur Eigensicherung hielt einer der beiden seine Schusswaffe schräg nach vorn auf den Boden gerichtet in der Hand. Nachdem der Mann der Aufforderung Folge leistete, nahmen sie den 27-Jährigen fest. Das Messer fanden die beiden Polizisten beim Gebüsch und stellten es sicher.

27-Jähriger leistet Widerstand nach Festnahme

Die beiden Sicherheitsmitarbeiter gaben an, dass sie den Mann zuvor auf dem U-Bahnhof Paradestraße schlafend auf einer Sitzbank des Bahnsteiges antrafen, ihn weckten und da er keinen gültigen Fahrausweis vorweisen konnten, aus dem Bahnhof geleiteten. Oben soll er die beiden Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben, worauf diese flüchteten.

Nach der Festnahme leistete der 27-Jährige Widerstand. Weitere zwischenzeitlich hinzualarmierte Einsatzkräfte fixierten den Tatverdächtigen daraufhin am Boden, wie es in der Polizeimitteilung heißt. Ein Transportkommando brachte den Festgenommenen in einen Polizeigewahrsam, in dem eine Blutentnahme durchgeführt und er identifiziert wurde. Anschließend sei er freigelassen worden.