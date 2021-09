Berlin - Auch ohne Tempolimit fahren 77 Prozent der Autofahrer auf deutschen Autobahnen einer Studie zufolge langsamer als 130 Stundenkilometer. Laut einer Analyse des Institutes der deutschen Wirtschaft fahren weitere zwölf Prozent zwischen 130 und 140 Stundenkilometer. Gut neun Prozent bleiben zwischen 140 und 160 Stundenkilometer, und weniger als zwei Prozent sind schneller als 160 Stundenkilometer unterwegs.

Für die Studie wurden Daten der automatisierten Autobahnzählstellen in Nordrhein-Westfalen auf Strecken ohne Tempolimit von Mitte Mai bis Ende August analysiert. Insgesamt sind 1,2 Milliarden Pkw-Bewegungen in die Auswertung einbezogen worden.

Knappe Mehrheit der Deutschen fürs Tempolimit

Die Autoren sehen in ihren Ergebnissen demnach einen Beleg dafür, dass ein generelles Tempolimit nur geringe Effekte auf den CO2-Ausstoß im Verkehr und die Zahl der schweren Unfälle hätte.

In der Bevölkerung hätte ein generelles Tempolimit allerdings aktuell eine knappe Mehrheit. 52 Prozent sind nach einer Insa-Umfrage für die Bild am Sonntag dafür, 42 Prozent sind dagegen. Insa befragte am 10. September 1001 Menschen.