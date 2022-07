Tatjana Maria hat das deutsche Viertelfinale gegen Jule Niemeier beim Rasen-Klassiker in Wimbledon gewonnen und ist nur noch zwei Siege vom Sensationstitel entfernt. Die 34 Jahre alte zweifache Mutter setzte sich am Dienstag in einem Krimi mit 4:6, 6:2, 7:5 durch.

Sie erreichte erstmals in ihrer langen Karriere das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Maria kassiert für ihren Erfolg umgerechnet 622.000 Euro und trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Weltranglistenzweiten Ons Jabeur aus Tunesien und Marie Bouzkova aus Tschechien. Sie ist die erst sechste deutsche Halbfinalistin in der Geschichte des Profitennis in Wimbledon.