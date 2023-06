Paris -Novak Djokovic hat die French Open gewonnen und sich mit seinem 23. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier den alleinigen Rekord im Herrentennis gesichert. Der Serbe bezwang am Sonntag in Paris den Norweger Casper Ruud mit 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Bereits am Samstag hatte die Polin Iga Swiatek mit 6:2, 5:7, 6:4 gegen Karolina Muchova aus Tschechien gesiegt und ebenfalls ihren dritten Titel in Paris gefeiert.

Nach 3:13 Stunden verwandelte der 36-jährige Djokovic seinen zweiten Matchball und wurde von den frenetischen Fans als nun ältester Sieger der Turniergeschichte gefeiert. Djokovic ließ durch den Titel Rafael Nadal in der Allzeit-Liste der Grand-Slam-Sieger hinter sich. Der spanische Sandplatzkönig, der aktuell an einer hartnäckigen Hüftbeugerverletzung laboriert und 2024 seine Karriere beenden will, hat nicht mehr viele Chancen, zurückzuschlagen.

Australian-Open-Sieger Djokovic krallte sich dagegen auch den zweiten großen Titel des Tennisjahres und ist ab Montag wieder die Nummer eins der Weltrangliste. Ruud scheiterte wie im Vorjahr, als er Nadal unterlegen war, im Endspiel.

Swiatek gewann am Samstag ihren insgesamt vierten Grand-Slam-Titel. „Es war eine große Challenge und ich bin glücklich und stolz, dass ich es geschafft habe“, sagte die 22-Jährige, nachdem sie die Überraschungsfinalistin Muchova in einer wahren Nervenschlacht niedergerungen hatte.

Erstmals im gesamten Turnier musste Swiatek einen Satz abgeben, wehrte den Comeback-Versuch ihrer starken Kontrahentin aber mit großer Mühe ab. Die Weltranglistenerste, die bereits 2020 und 2022 bei den French Open triumphierte, scheint auf bestem Wege, in Roland Garros eine Ära zu prägen.

Am Sonntag dann betraten Djokovic und Ruud um kurz nach 15 Uhr den ausverkauften Court Philippe Chatrier. Die sporthistorische Bedeutung der Partie lag deutlich in der schwülen Pariser Luft. Und Djokovic schien zu Beginn durchaus daran zu knabbern zu haben, immer wieder produzierte er leichte Fehler.

Da aber auch Ruud, im Halbfinale Olympiasieger Alexander Zverev klar überlegen, nervös und ungewohnt fehlerhaft agierte, blieb es eng. Zunächst holte sich Djokovic vor den Augen der Fußballstars Zlatan Ibrahimovic und Kylian Mbappé das Rebreak – anschließend nach 1:21 Stunden im Tiebreak den ersten Satz.

Bereits am Freitag hatte Djokovic bei seinem Sieg über den spanischen Topfavoriten Carlos Alcaraz (20) den Angriff der jungen Generation abgewehrt. Auch den 24 Jahre alten Ruud hatte er im zweiten Durchgang im Griff. Djokovic, der die Chance hatte, als erster Spieler überhaupt alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens dreimal zu gewinnen, kontrollierte die Partie eindeutig und spazierte zum zweiten Satzgewinn.

Über 15 Jahre nach seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den Australian Open 2008 fehlte Djokovic jetzt nur noch ein gewonnener Durchgang zur Erfüllung seines großen Traums. Und der Serbe ließ in seinem siebten Finale in Roland Garros anschließend nichts mehr anbrennen. Obwohl Ruud sich noch einmal kräftig wehrte, marschierte Djokovic zum Rekord.