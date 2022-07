Ex-Tennisstar Boris Becker hat im Gefängnis in Großbritannien offenbar einen neuen Job gefunden. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, soll Becker seine Mitinsassen in Sportwissenschaften unterrichten. Das sorgt allerdings für Ärger unter den Häftlingen in Huntercombe.

Dass Becker so schnell einen solchen Job bekommen hat, veranlasste laut der Sun die Familien anderer Gefangener, Protestbriefe an den Gefängnisleiter zu schreiben. Normalerweise müsse man Jahre absitzen, bevor man eine Stelle als Assistent im Klassenzimmer bekommt, da dies als Privileg angesehen werde, zitiert die Zeitung einen namentlich nicht genannten Insider. Becker erhielt die Stelle dagegen bereits wenige Wochen nach seiner Verurteilung.

Strafvollzugsbehörde: Becker bekommt keine Vorzugsbehandlung

Die Strafvollzugsbehörde erklärte dazu: „Es ist unwahr, dass es eine Vorzugsbehandlung gegeben hat.“ Die Gefangenen hätten Zugang zu einer Vielzahl von Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten, während sie im Gefängnis seien.

Laut The Sun soll der 54-jährige Becker Sporttheorie und Inhalte zur Bewegung und Ernährung unterrichten. Weil er noch nicht lange im Gefängnis sitzt, erhalte er allerdings keinen höheren Häftlingsstatus, um auch im gefängniseigenen Fitnessstudio arbeiten zu dürfen. Kurz nach seiner Verurteilung wurde darüber spekuliert, ob Becker künftig als Trainer für Paddle-Tennis arbeiten würde. Paddle-Tennis wird mit weicheren Bällen gespielt und erfreut sich unter den Häftlingen großer Beliebtheit.

Becker droht am Ende der Haftstrafe die automatische Abschiebung

Der dreimalige Wimbledon-Champion wurde im April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er Vermögenswerte und Kredite in Höhe von 2,5 Millionen Pfund versteckt hatte, um seine Schulden nicht bezahlen zu müssen, nachdem er in Konkurs gegangen war. Nachdem er zunächst im Wandsworth-Gefängnis untergebracht war, wurde er Ende Mai in das HM Prison Huntercombe verlegt.

Becker droht am Ende seiner Haftstrafe die automatische Abschiebung. Er muss die Hälfte seiner Strafe absitzen, da er als ausländischer Häftling keinen Anspruch auf eine elektronische Kennzeichnung hat.