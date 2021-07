Olympia - Der italienische Tennisprofi Fabio Fognini hat sich nach seinem Ausscheiden bei den Olympischen Spielen für einen verbalen Fehltritt auf dem Platz entschuldigt. „Ich habe einen wirklich dummen Ausdruck für mich selber benutzt“, schrieb der 34-Jährige am Donnerstag in den sozialen Netzwerken. Der Italiener hatte nach mehreren verpassten Rückschlägen und der darauffolgenden Niederlage mehrmals „Frocio“, eine in Italien bekannte homophobe Beleidigung (zu Deutsch: „Schwuchtel“), gerufen.

„Ich wollte die Gefühle von niemandem verletzen, ich liebe die LGBT-Community und ich entschuldige mich für den Unsinn, den ich geäußert habe“, schrieb Fognini auf seiner Instagram-Story, die er auf einem Hintergrund in Regenbogenfarben verfasst hatte. Die Regenbogenfahne steht als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen ‚Normen‘ rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Der Weltranglisten-31. hatte bei seinem Drittrunden-Aus gegen den Russen Daniil Medwedew mehrmals seinen Schläger auf den Boden gehauen und sich selber beschimpft. Er verwies bei seiner Entschuldigung auch auf die extremen Temperaturen in Tokio: „Die Hitze haut rein.“ Fognini war bereits in der Vergangenheit für sein Verhalten aufgefallen: 2017 hatte er bei den US Open bei seiner Erstrunden-Niederlage eine Schiedsrichterin beleidigt und durfte zum Doppel nicht mehr antreten.