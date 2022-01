Berlin - Weihnachten ist vorüber, ein neues Jahr hat begonnen. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) sammelt vom 8. bis zum 21. Januar Weihnachtsbäume in ganz Berlin ein. Pro Stadtteil gibt es zwei Abholtermine. Die BSR bittet, die Bäume bereits am Vorabend gut sichtbar an den Straßen­rand legen, spätestens bis 6 Uhr früh am Abholtag. (Hier gibt es alle Termine auf einen Blick). Die Abholtermine können Sie auch telefonisch unter (030) 75 92 49 00 erfragen.

Der Weihnachtsbaum muss komplett ab­geschmückt sein, das heißt, auch Lametta ist zu ent­fernen. Außerdem sollte der Baum nicht zerkleinert, sondern als Ganzes an die Straße gelegt werden. Darüber hinaus bittet die BSR, den Baum auch nicht in eine Mülltüte stecken, weil dies die Weiter­verwertung erschwert. Wer seinen Weihnachtsbaum schon vor den Abholterminen los­werden möchte, kann ihn auf einem BSR-Recyclinghof abgeben – Mengen bis zu einem Kubikmeter sind entgeltfrei. In der Biotonne sollte der alte Baum jedoch nicht entsorgt werden, da Stämme und Äste sich nicht zur Vergärung in den BSR-Biogasanlagen eignen.

Elefanten im Zoo essen nur unbenutzte Weihnachtsbäume

Die Müllabfuhr sammelt durchschnittlich rund 350.000 Weihnachtsbäume pro Jahr ein. Diese werden mit Spezial­maschi­nen geschreddert und in Biomasse-Kraftwerke ge­bracht. Dort entstehen aus dem Schreddergut Fernwärme und Strom. Die Energie aus 350.000 Weihnachts­bäumen reicht aus, um 500 Haushalte ein Jahr mit Wärme und Strom zu ver­sorgen – ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Übrigens: Von der BSR ein­gesammelte Weihnachtsbäume werden nicht an die Elefanten im Zoo verfüttert. Als Elefantenfutter eignen sich nur ungebrauchte Bäume, die beispielsweise bei Verkaufsstellen übrig geblieben sind.