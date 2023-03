Terror-Alarm in Wien: Gefahr gilt vor allem syrischen Einrichtungen

Am Mittwoch war die Wiener Polizei im Großeinsatz. Der syrische Bürgerkrieg jährte sich am 15. März zum zwölften Mal.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Stephansplatz. Die Wiener Polizei war am Mittwoch wegen einer terroristischen Bedrohung in der österreichischen Hauptstadt in Alarmbereitschaft. Tobias Steinmaurer/APA